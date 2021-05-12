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Diyarbakır'da, narko-terörizmle mücadele operasyonu
Lice kırsalında gerçekleştirilen narko-terörizmle mücadele operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
- DHA
- 12.05.2021 - 17:12
Ülke genelinde teröristlere karşı mücadele devam ederken, terörün en büyük gelir kaynaklarından olan uyuşturucuya yönelik çalışmalar da hız kesmeden devam ediyor.
Diyarbakır'ın Lice kırsalında gerçekleştirilen narko-terörizmle mücadele operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
3 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Jandarma Genel Komutanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, Lice kırsalında gerçekleştirilen narko-terörizmle mücadele operasyonu kapsamında; piyade tüfeği, 3 el bombası, 162 kilo toz esrar, 681 bin 300 kök kenevir bitkisi ve çok sayıda suça konu malzeme ele geçirilerek 3 şüpheli yakalanmıştır." denildi.