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    Diyarbakır'da, narko-terörizmle mücadele operasyonu

    Lice kırsalında gerçekleştirilen narko-terörizmle mücadele operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
    • DHA
    • 12.05.2021 - 17:12
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    Diyarbakır'da, narko-terörizmle mücadele operasyonu

    Ülke genelinde teröristlere karşı mücadele devam ederken, terörün en büyük gelir kaynaklarından olan uyuşturucuya yönelik çalışmalar da hız kesmeden devam ediyor.

    Diyarbakır'ın Lice kırsalında gerçekleştirilen narko-terörizmle mücadele operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

    3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

    Jandarma Genel Komutanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, Lice kırsalında gerçekleştirilen narko-terörizmle mücadele operasyonu kapsamında; piyade tüfeği, 3 el bombası, 162 kilo toz esrar, 681 bin 300 kök kenevir bitkisi ve çok sayıda suça konu malzeme ele geçirilerek 3 şüpheli yakalanmıştır." denildi.

    Diyarbakır da, narko-terörizmle mücadele operasyonu #1

    Diyarbakır da, narko-terörizmle mücadele operasyonu #2

    Diyarbakır da, narko-terörizmle mücadele operasyonu #3

    Diyarbakır da, narko-terörizmle mücadele operasyonu #4

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