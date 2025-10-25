Abone ol: Google News

Diyarbakır'da nefes borusuna zeytin kaçan kadın Heimlich manevrası ile kurtarıldı

Kentte 4’üncü Doğu Dahiliye Kongresi öncesi otel restoranda kahvaltı yapan kadının nefes borusuna zeytin kaçarken bu sırada restoranda bulunan Doç. Dr. Eşref Araç, Heimlich manevrasıyla kadına müdahale etti.

25.10.2025
  • Diyarbakır'da bir otelde kahvaltı yapan kadının nefes borusuna zeytin kaçtı.
  • Olayı fark eden Doç. Dr. Eşref Araç, Heimlich manevrasıyla kadını kurtardı.
  • Müdahale anı otelin güvenlik kamerasına yansıdı.

Boğulma tehlikesi yaşayan vatandaşa Heimlich manevrası...

Bu defa adresler Diyarbakır'ı gösterdi. 

NEFES BORUSUNA ZEYTİN KAÇTI

4’üncü Doğu Dahiliye Kongresi’nin düzenlendiği otelin restoranında, bu sabah kahvaltı yapan bir kadının nefes borusuna zeytin kaçtı.

Program için otelde bulunan Doç. Dr. Eşref Araç, durumu fark edip, kadına müdahale etti.

HEİMLİCH MANEVRASI İLE KURTARILDI

Doç. Dr. Araç, Heimlich manevrası ile kadını kurtardı.

Yaşananlar, otelin güvenlik kamerasına yansıdı.

