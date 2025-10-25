Diyarbakır'da nefes borusuna zeytin kaçan kadın Heimlich manevrası ile kurtarıldı Kentte 4’üncü Doğu Dahiliye Kongresi öncesi otel restoranda kahvaltı yapan kadının nefes borusuna zeytin kaçarken bu sırada restoranda bulunan Doç. Dr. Eşref Araç, Heimlich manevrasıyla kadına müdahale etti.