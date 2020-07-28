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    Diyarbakır'da oğlunu kurtardı, kendisi boğuldu

    Serinlemek için girdiği su kanalında boğulma tehlikesi geçiren oğlunu kurtaran baba, kendini çıkaramadı. Talihsiz adamın cansız bedenini, yakınları buldu.
    • DHA
    • 28.07.2020 - 14:25
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    Diyarbakır'da oğlunu kurtardı, kendisi boğuldu

    Diyarbakır'ın Ergani ilçesine bağlı Morkoyun Mahallesi yakınlarında serinlemek için su kanalına giren oğlunun, boğulma tehlikesi geçirdiğini gören 40 yaşındaki Ali Karakoç, suya atladı.

    Oğlunu kurtaran Karakoç, kanaldan çıkmayı başaramadı.

    YAKINLARI CANSIZ BEDENİNİ BULDU

    Ali Karakoç, bir süre sonra gözden kayboldu. Olayı haber alıp gelen yakınları, yaptıkları aramayla Karakoç'un cansız bedenine ulaştı.

    Diyarbakır'da oğlunu kurtardı, kendisi boğuldu #1

    OTOPSİ YAPILACAK

    Karakoç'un cenazesi jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için Ergani Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

    Diyarbakır'da oğlunu kurtardı, kendisi boğuldu #2

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