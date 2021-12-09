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    Diyarbakır'da öğrencilerin kavgasına aileler de karıştı: 1 ölü

    Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde öğrenci servisinde çıkan tartışma ailelerin de karışmasıyla taşlı sopalı silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 7’si ağır 12 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 09.12.2021 - 19:29
    • Güncelleme : 09.12.2021 - 20:32
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    Diyarbakır'da öğrencilerin kavgasına aileler de karıştı: 1 ölü

    Diyarbakır'da Bismil ilçesine bağlı Korukçu ve Kayabaşı köylerinde yaşayan ve okul çıkışı servisle eve giden öğrenciler arasında servis içerisinde tartışma yaşandı.

    Korukçu köyünden bir aile ile Kayabaşı köyünden 2 ailenin arasında daha önceden husumet bulunan öğrenciler arasındaki tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

    ÖNCE ÖĞRENCİLER, SONRA DA AİLELERİ KAVGA ETTİ

    Kavgaya karışan öğrencilerin haber vermeleri üzerine olay yerine gelen ailelerinin de dahil olduğu, taş, sopa ve silahların kullandığı kavgada 13 kişi yaralandı.

    Diyarbakır'da öğrencilerin kavgasına aileler de karıştı: 1 ölü VİDEO

    1 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Kadri T. (39) Bismil Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Köyde güvenlik önlemleri alınırken olayla ilgili inceleme başlattı.

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