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    Diyarbakır'da öldürülen Melek Aslan’ın azmettiricisi tutuklandı

    Erkek kardeşi tarafından öldürülen genç kadının eski sevgilisi, emniyetteki sorgusunun ardından yoğun güvenlik önlemleri altında getirildiği adliyede tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
    • DHA
    • 26.10.2020 - 07:33
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    Diyarbakır'da öldürülen Melek Aslan’ın azmettiricisi tutuklandı

    Adıyaman'da yaşayan Mustafa Aslan (21), bir süredir eve gelmeyen 24 yaşındaki ablası Melek Aslan ile buluşmak için çarşamba günü Diyarbakır'a geldi.

    Merkez Yenişehir ilçesindeki Sanat Sokağı'nda buluşan iki kardeş arasında, Melek'in eski sevgilisi 35 yaşındaki Orhan Vatansever'in 'fuhuş' ve 'dolandırıcılık' suçlamaları nedeniyle tartışma çıktı.

    Mustafa Aslan, yanında getirdiği tabanca ile ablasına 4 el ateş etti.

    OLAY YERİNDE CAN VERDİ

    Melek Aslan, olay yerinde yaşamını yitirirken, Mustafa Aslan ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından Mustafa Aslan, sevk edildiği adliyedeki mahkemede tutuklandı.

    Diyarbakır da öldürülen Melek Aslan’ın azmettiricisi tutuklandı #1

    ESKİ SEVGİLİ YAKALANDI

    Melek'in öldürülmesiyle ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında Melek'in eski sevgili Orhan Vatansever, Sakarya'da gözaltına alınarak, ifadesi alınmak üzere Diyarbakır'a getirildi.

    Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Vatansever, sorguya alındı.

    Diyarbakır da öldürülen Melek Aslan’ın azmettiricisi tutuklandı #2

    ÇELİK YELEKLE GETİRİLDİ

    Emniyetteki sorgusu tamamlan Vatansever, adliyeye sevk edildi.

    Yoğun güvenlik önlemleri altında çelik yelekle adliyeye getirilen Vatansever, savcılık sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi 2'nci Sulh Hakimliği'ne sevk edildi.

    Diyarbakır da öldürülen Melek Aslan’ın azmettiricisi tutuklandı #3

    TUTUKLANDI

    Mahkemeye çıkarılan Vatansever, Melek Aslan cinayetinin azmettiricisi olduğu suçlamasıyla tutuklandı. Zanlı, cezaevine gönderildi.

    Diyarbakır da öldürülen Melek Aslan’ın azmettiricisi tutuklandı #4

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