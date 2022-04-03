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    Diyarbakır'da öldürülmek istenen Eylül bebek, annesi tarafından kaçırıldı

    Diyarbakır'da 8 aylık bebeğine işkence ederek öldürme girişiminde bulunan E.K., eski eşi Mehmet Kaya’nın sitesinde Eylül bebeği kaçırdı.
    • İHA
    • 03.04.2022 - 19:00
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    Diyarbakır'da öldürülmek istenen Eylül bebek, annesi tarafından kaçırıldı

    Diyarbakır'da 8 aylık bebeğinin yüzüne yastık bastırıp, boğmaya çalışan ve o anları cep telefonuyla görüntüleyerek eski eşine yollayan E.K. görüntülerin ortaya çıkması üzerine yakalanmış, sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakılmıştı.

    Eylül bebek, olay sonrası savcılık tarafından babaya verilirken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise olayla ilgili inceleme başlatmıştı.

    SERBEST KALDI, BEBEĞİ KAÇIRDI

    E.K., pazartesi günü gözaltına alındı. Salı günü adliyeye çıkartılan E.K., serbest bırakıldıktan sonra eski eşi Mehmet Kaya'ya tehdit mesajı atması ve şikayet edilmesi üzerine tekrar gözaltına alınarak sevk edildiği adli makamlarca ikinci kez serbest bırakıldı.

    Anne E.K. bu kez, baba Mehmet Kaya’nın Eylül bebeği hava alması için sitesinde bulunan parka yeğeni tarafından indirttiği esnada, kucağından alarak kaçtı.

    Yaşanan olayla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Eylül bebeğin babası Mehmet Kaya, çocuğunun can güvenliğinin şüpheli olduğunu ifade etti.

    Diyarbakır'da 8 aylık kızını yastıkla boğmaya çalışan anne gözaltına alındı

    "ÇOCUĞUMUN YAŞAYIP YAŞAMADIĞINI BİLMİYORUZ"

    Kaya, “Saat 16.00 civarında, savcılık kararıyla bana verilen çocuğumu öldürmek isteyen kadın sitemize geldi. Çocuğu eline alır almaz kaçmak istedi, aracına binmeye çalışırken biz koşarak engellemeye çalıştık. O ile ablası aracı bırakarak site dışına kaçıp gitti. Emniyeti aradım yapabilecek bir şeylerinin olmadığını söyledi. Ben de 4 gün önce çocuğu öldürmek isteyen kadın olduğunu söyledim, savcılık kararını göstermeme rağmen bize bir şey yapamayacaklarını söyleyip bizi gönderdi. Şu an çocuğun sağlık durumundan şüpheliyim, ne olacağını bilmiyorum. Yetkililere sesleniyorum, şikayet etmemize rağmen karakol almadı. Aracının başında bekliyoruz burada kaçıp gitti. Şu an endişe içindeyiz çocuğumun yaşayıp yaşamadığını bilmiyoruz sorumlusu karakoldur, hiçbir müdahale etmediler” dedi.

    Diyarbakır da öldürülmek istenen Eylül bebek, annesi tarafından kaçırıldı #1

    Diyarbakır da öldürülmek istenen Eylül bebek, annesi tarafından kaçırıldı #2

    Diyarbakır da öldürülmek istenen Eylül bebek, annesi tarafından kaçırıldı #3

    Diyarbakır da öldürülmek istenen Eylül bebek, annesi tarafından kaçırıldı #4

    Diyarbakır da öldürülmek istenen Eylül bebek, annesi tarafından kaçırıldı #5


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