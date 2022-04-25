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    Diyarbakır'da ölen hastanın yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı

    Diyarbakır'da elektrik çarpması nedeniyle vefat eden hastanın yakınları, hastaneye gelerek olay çıkardı. Polisin belinden alınmaya çalışılan silah ateş alarak duvarı deldi.
    • 25.04.2022 - 00:37
    • Güncelleme : 25.04.2022 - 00:38
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    Diyarbakır'da ölen hastanın yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı

    Diyarbakır'ın Lice ilçesi Halis Toprak Devlet Hastanesi’nde elektrik çarpması nedeniyle vefat eden ismi öğrenilemeyen hastanın yakınları, iddiaya göre akşam saatlerinde hastaneye gelerek sağlık çalışanlarına saldırdı.

    Mermi duvarı deldi, sağlık çalışanları kapının önüne sedye koydu

    Bu sırada ölen hastanın bir yakını polisin belinden silahını almaya çalıştı. Çıkan arbede sırasında ateş alan tabancadan çıkan mermi duvarı delerken, sağlık çalışanları da kapı önüne koydukları sedyelerle kendilerini korumaya çalıştı.

    Diyarbakır da ölen hastanın yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı #1

    Bazı hasta yakınları gözaltına alındı

    DHA'nın haberine göre, hastayı getiren ambulansın camları da kırılırken, kimsenin yaralanmadığı olaya karışan bazı hasta yakınları gözaltına alındı. Ölen hasta otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

    Öte yandan, bazı sendika yöneticileri ile sağlık çalışanları olaya ait fotoğrafları sosyal medyada paylaşarak duruma tepki gösterdi.

    Diyarbakır da ölen hastanın yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı #2

    Diyarbakır da ölen hastanın yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı #3

    Diyarbakır da ölen hastanın yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı #4

    Diyarbakır da ölen hastanın yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı #5


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