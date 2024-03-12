Diyarbakır'da ölümlü kaza! 17 yaşındaki gence çarpan minibüs şoförü tutuklandı Kayapınar ilçesinde yolun karşısına geçen 17 yaşındaki Samet Tosun'a minibüsle çarparak ölümüne neden olan 30 yaşındaki şoför Şiyar Kaya tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA

Diyarbakır'da yaşanan kaza, 17 yaşındaki genci hayattan kopardı..

10 Mart günü öğle saatlerinde Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi’nde meydana gelen olayda, yolun karşısına koşarak geçmeye çalışan Samet Tosun’a, Şiyar Kaya yönetimindeki halk otobüsü olarak kullanılan 21 HO 1107 plakalı minibüs çarptı.

Aracı durduran Şiyar Kaya ile çevredekiler yardıma koştu.

Hayatını kaybetti

Otomobille Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen Samet Tosun, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Samet’in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Samet Tosun’un cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi.

Şoför tutuklandı

Gözaltına alınan sürücü Şiyar Kaya, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)