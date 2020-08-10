Diyarbakır’da örgüte darbe: 176 kilo esrar ele geçirildi

İl jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 10 farklı noktada bulunan 975 bin Hint keneviri ve 176 kilogram kubar esrara el konuldu.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölücü terör örgütü (BTÖ) ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı, somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla Lice ilçesi Kayacık Mahallesi kırsalında başlayan Narko-Terörizm ile mücadele operasyonları başarıyla tamamlandı.

10 FARKLI NOKTADA KİLOLARCA ESRAR

Söz konusu operasyonda, 10 farklı noktada 975 bin kök kenevir ve 45 bin kök skunk bitkisi ile arazide kurutulmaya bırakılmış şekilde çalılar arasına gizlenmiş çuvallar içerisinde toplam 176 kilo kubar esrar ve kenevir bitkilerini sulamak maksadıyla tarlaların içerisinde kurulu şekilde tespit edilen bin 950 metre uzunluğundaki su hortumu ele geçirildi.

Ele geçirilen esrar muhafaza altına alınırken, kenevir bitkileri numune alınmasının ardından diğer malzemelerle birlikte yerinde imha edildi.

OPERASYONLAR SÜRECEK

Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamada bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması maksadıyla terörle mücadele operasyonlarına artan bir azim ve kararlılıkla devam edileceği vurgulandı.