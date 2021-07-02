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    Diyarbakır’da otobüs yandı, yolcuları şoförün dikkati kurtardı

    45 yolcunun bulunduğu belediye otobüsü, motor kısmından alev aldı. Aracın arka bölümü de aniden alev alınca yolcuları, şoförün erken müdahalesi kurtardı.
    • DHA
    • 02.07.2021 - 12:02
    • Güncelleme : 02.07.2021 - 12:09
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    Diyarbakır’da otobüs yandı, yolcuları şoförün dikkati kurtardı

    Diyarbakır’da, Dicle Üniversitesi ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi arasında sefer yapan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne ait otobüs, 45 yolcuyla seyir halindeydi.

    Araç motor kısmından yanmaya başlayınca şoför Mahmut Sincar, aracı kontrol amaçlı yol kenarına çekti.

    Aracın arka kısmı Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağında birdenbire alev alınca Sincar, tüm kapıları açarak yolcuları indirdi.

    KAMERAYA YANSIDI

    Alevler kısa sürede otobüsün büyük bir bölümünü sardı.

    Otobüste yaşanan panik anları anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

    İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Diyarbakır’da otobüs yandı, yolcuları şoförün dikkati kurtardı VİDEO

    FACİANIN ÖNÜNE GEÇİLDİ

    İtfaiye erlerinin çalışmaları ile söndürülen yangının ardından, otobüsün kullanılamaz hale geldiği görüldü.

    Şoförün olayı erken fark etmesi ile olası bir facianın önüne geçildi.

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    Diyarbakır’da otobüs yandı, yolcuları şoförün dikkati kurtardı #2

    Diyarbakır’da otobüs yandı, yolcuları şoförün dikkati kurtardı #3

    Diyarbakır’da otobüs yandı, yolcuları şoförün dikkati kurtardı #4

    Diyarbakır’da otobüs yandı, yolcuları şoförün dikkati kurtardı #5

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