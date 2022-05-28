Diyarbakır'da otobüste fenalaştı: Sürücü hastaneye yetiştirdi

Belediye otobüsüne binen 66 yaşındaki Mehmet B. otobüs seyir halindeyken bir anda fenalaştı. Durumu fark eden otobüs şoförü güzergahtan çıkarak yolcuyu hastaneye götürdü.

Diyarbakır'da Yenişehir ilçesinde 66 yaşındaki Mehmet B. Dağkapı semtinden Büyükşehir Belediyesi'nin otobüsüne bindi.

Otobüs seyir halindeyken Mehmet B., göğsünü tutarak nefes darlığı yaşadığını belirtti. Otobüs şoförü ise yolcuyu fark edince hemen sağlık ekiplerini aradı.

Güzergahtan çıkarak, hastaneye yetiştirdi

Telefonla görüşmesini sürdüren otobüs şoförü, güzergahından da çıkarak Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi'nin acil servisine gideceğini belirtti.



Sağlık ekiplerinin yönlendirmesiyle otobüsle gelecek hasta için sedye hazırlandı. Acil girişine gelen ve içinde yolcuların olduğu otobüsten indirilen Mehmet B., sedye alınarak, acile götürüldü.

Sağlık durumu iyi

DHA'nın haberine göre, Mehmet B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



