Bir kadın, otobüse kedi dolu bir çuvalla bindi. Bir başka yolcu Şilan Koyuncu olaya tepki gösterince otobüste yaşanan tartışma, kameraya yansıdı.

Diyarbakır’da, 23 Ağustos günü 13 aylık bebeği ile otobüse binen Şilan Koyuncu, gelen kedi sesleri üzerine dikkat kesildi.

Sesin bir kadın tarafından taşınan çuvalın içinden geldiğini tespit eden Koyuncu, olaya tepki gösterdi. Kadın, mahalledeki kedileri topladığını ve kırsal alana götüreceğini söyleyince, Koyuncu kendisini hayvan hakları dernek başkanı olarak tanıtarak kadını korkuttu.

Çuvalı alan Koyuncu, otobüsten indi.

Tartışma anları kamerada

Otobüsteki tartışma anları, saniye saniye cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Koyuncu, çuvalın içindeki 1 anne kedi ile 2 yavrusunu serbest bıraktı.

Diyarbakır'da, otobüste kedi dolu çuvalla yolculuk yapan kadına tepki VİDEO



“Çuvala koyup atıyorum, ölüp gebersinler”

Kedilerin adeta işkence çeker gibi sesler çıkardığını ifade eden Şilan Koyuncu, "Etrafıma baktım, hareket eden bir çuval gördüm, sonra kadının yanına gittim. 'Bu kedi ne' dedim. 'Benim' dedi. 'Koyman için bir koli yok muydu?' dedim. 'Bunları evimin etrafında topladım. Evimin etrafında kedi, köpek istemiyorum. Bunları çuvala koyup atıyorum, ölüp gebersinler' dedi.

“Çuvalı vermeyince kendimi dernek başkanı olarak tanıttım”

Çuvalı bana vermesini söyledim. Çuvalı vermeyince yalan söyleyerek kendimi dernek başkanı olarak tanıttım. Polis çağırıp onu içeri attıracağımı söyledim. O zaman korktu ve çuvalı verdi. Sonra kaçma derdine düştü. Bir yandan bebeğimi tutuyorum, bir yandan o çuval. Öyle bir arbede yaşandı, sonra uzaklaştı. Otobüsten indiğim gibi güvenli bir sitenin önüne gittim. Çuvalı açıp kedileri bıraktım. Kadından şikayetçi oldum.” dedi.