Petrol
102
0.77%
Euro
18.1103
0.10%
Dolar
18.1695
0.15%
Altın
1.026
0.48%
Borsa
3123
2.06%
Bitcoin
396.452
1.14%
BTXN Coin
4.80
-4.19%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Yağmur 25 C

    Diyarbakır'da, otobüste kedi dolu çuvalla yolculuk yapan kadına tepki

    Bir kadın, otobüse kedi dolu bir çuvalla bindi. Bir başka yolcu Şilan Koyuncu olaya tepki gösterince otobüste yaşanan tartışma, kameraya yansıdı.
    • 25.08.2022 - 16:28
    • Güncelleme : 25.08.2022 - 16:57
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Diyarbakır'da, otobüste kedi dolu çuvalla yolculuk yapan kadına tepki

    Diyarbakır’da, 23 Ağustos günü 13 aylık bebeği ile otobüse binen Şilan Koyuncu, gelen kedi sesleri üzerine dikkat kesildi.

    Sesin bir kadın tarafından taşınan çuvalın içinden geldiğini tespit eden Koyuncu, olaya tepki gösterdi. Kadın, mahalledeki kedileri topladığını ve kırsal alana götüreceğini söyleyince, Koyuncu kendisini hayvan hakları dernek başkanı olarak tanıtarak kadını korkuttu.

    Çuvalı alan Koyuncu, otobüsten indi.

    Tartışma anları kamerada

    Otobüsteki tartışma anları, saniye saniye cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Koyuncu, çuvalın içindeki 1 anne kedi ile 2 yavrusunu serbest bıraktı.

    Diyarbakır'da, otobüste kedi dolu çuvalla yolculuk yapan kadına tepki VİDEO

    “Çuvala koyup atıyorum, ölüp gebersinler”

    Kedilerin adeta işkence çeker gibi sesler çıkardığını ifade eden Şilan Koyuncu, "Etrafıma baktım, hareket eden bir çuval gördüm, sonra kadının yanına gittim. 'Bu kedi ne' dedim. 'Benim' dedi. 'Koyman için bir koli yok muydu?' dedim. 'Bunları evimin etrafında topladım. Evimin etrafında kedi, köpek istemiyorum. Bunları çuvala koyup atıyorum, ölüp gebersinler' dedi.

    “Çuvalı vermeyince kendimi dernek başkanı olarak tanıttım”

    Çuvalı bana vermesini söyledim. Çuvalı vermeyince yalan söyleyerek kendimi dernek başkanı olarak tanıttım. Polis çağırıp onu içeri attıracağımı söyledim. O zaman korktu ve çuvalı verdi. Sonra kaçma derdine düştü. Bir yandan bebeğimi tutuyorum, bir yandan o çuval. Öyle bir arbede yaşandı, sonra uzaklaştı. Otobüsten indiğim gibi güvenli bir sitenin önüne gittim. Çuvalı açıp kedileri bıraktım. Kadından şikayetçi oldum.” dedi.

    Diyarbakır da, otobüste kedi dolu çuvalla yolculuk yapan kadına tepki #1

    Diyarbakır da, otobüste kedi dolu çuvalla yolculuk yapan kadına tepki #2

    Diyarbakır da, otobüste kedi dolu çuvalla yolculuk yapan kadına tepki #3


    İlginizi Çekebilir

    İstanbul'da sağanak etkisini gösteriyor
    İç Haber

    İstanbul'da sağanak etkisini gösteriyor

    'Bu terbiyesizliği asla sineye çekmeyeceğiz'
    Gündem

    'Bu terbiyesizliği asla sineye çekmeyeceğiz'

    Günde 10 dk ayırarak günlük 400 dolar kazanıyor!
    Btcrobo

    Günde 10 dk ayırarak günlük 400 dolar kazanıyor!

    Görüş Bildir