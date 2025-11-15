Diyarbakır'da otomobil, mağazaya daldı

- Diyarbakır'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, Gratis mağazasına girdi.
- Mağazada ve çevrede büyük panik yaşanırken, kadın sürücü el frenini çekti.
- Kaza anı cep telefonu kamerasına yansırken, polis inceleme başlattı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Nazım Hikmet Caddesi üzerinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir otomobil, makyaj ve bakım malzemeleri satan Gratis mağazasının camlarını kırarak içeri girdi.
KAZA VE PANİK ANLARI GÖRÜNTÜLENDİ
Olay anında mağazada bulunanlar ve çevredekiler büyük panik yaşadı. Kadın sürücü, çevredeki vatandaşların yönlendirmesiyle el frenini çekti.
Kaza anı, çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.