Diyarbakır'da otomobillerin ata çarptığı kazada 1 kişi öldü

- Diyarbakır Silvan'da iki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi öldü.
- Kazada telef olan ata çarpan otomobil, başka bir aracın da çarpmasına neden oldu.
- Yaralanan 7 kişi hastanelerde tedavi altına alındı, olayla ilgili inceleme sürüyor.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Sulubağ Mahallesi mevkiinde otomobilin çarptığı at telef oldu.
Başka bir otomobil de telef olan ata çarptı.
Bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
KAZA YERİNDE CAN VERDİ
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin yaralandığını belirledi.
Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere sevk edildi.
Hayatını kaybeden kişinin cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.