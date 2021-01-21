Diyarbakır'da Özel Harekat, narko-terör operasyonu gerçekleştirdi

Uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda, Özel Harekat polislerinin katılımıyla çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır'da, uyuşturucu tacirlerine yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi.

Bağlar ilçesine bağlı Kaynartepe Mahallesi'ndeki birçok adrese, Özel Harekat polislerinin de desteğiyle eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

ZIRHLI ARAÇLAR ÇEKİLDİ

Sokakların giriş ve çıkışları zırhlı araçlarla kapatılırken, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.





































