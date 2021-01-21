Euro
8.962
-0.26%
Dolar
7.3724
-0.63%
Altın
443.8
-0.44%
Borsa
1.58
0.65%
Bitcoin
242.672
-7.16%
EXEN Coin
18.51
-8.27%
8ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 8 C

    Diyarbakır'da Özel Harekat, narko-terör operasyonu gerçekleştirdi

    Uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda, Özel Harekat polislerinin katılımıyla çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
    • DHA
    • 21.01.2021 - 13:25
    • Güncelleme : 21.01.2021 - 13:33
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Diyarbakır'da Özel Harekat, narko-terör operasyonu gerçekleştirdi

    Diyarbakır'da, uyuşturucu tacirlerine yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

    Ekipler, uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi.

    Bağlar ilçesine bağlı Kaynartepe Mahallesi'ndeki birçok adrese, Özel Harekat polislerinin de desteğiyle eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

    ZIRHLI ARAÇLAR ÇEKİLDİ

    Sokakların giriş ve çıkışları zırhlı araçlarla kapatılırken, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

    EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

    Adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

    Diyarbakır da Özel Harekat, narko-terör operasyonu gerçekleştirdi #1

    Diyarbakır da Özel Harekat, narko-terör operasyonu gerçekleştirdi #2

    Diyarbakır da Özel Harekat, narko-terör operasyonu gerçekleştirdi #3

    Diyarbakır da Özel Harekat, narko-terör operasyonu gerçekleştirdi #4

    Diyarbakır da Özel Harekat, narko-terör operasyonu gerçekleştirdi #5

    Diyarbakır da Özel Harekat, narko-terör operasyonu gerçekleştirdi #6

    Diyarbakır da Özel Harekat, narko-terör operasyonu gerçekleştirdi #7

    Diyarbakır da Özel Harekat, narko-terör operasyonu gerçekleştirdi #8

    Diyarbakır da Özel Harekat, narko-terör operasyonu gerçekleştirdi #9

    Diyarbakır da Özel Harekat, narko-terör operasyonu gerçekleştirdi #10

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir