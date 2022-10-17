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- Diyarbakır'da parkta çıkan top kavgasında kan aktı: 1 ölü 3 yaralı
Diyarbakır'da parkta çıkan top kavgasında kan aktı: 1 ölü 3 yaralı
- 17.10.2022 - 23:30
Dün akşam saatlerinde Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Rıhan Parkı'nda meydana gelen olayda, park içerisinde iki grup arasında atılan top nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
1 kişi hayatını kaybetti
Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından yakındaki bir özel hastaneye götürüldü. Yaralılardan Fikri Can Geçer, burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Geçer’in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.
5 kişi gözaltına alındı
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada olaya karışan yaşları küçük 5 kişi gözaltına alındı. Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.
1 kişi tutuklandı
DHA'nın haberine göre, 5 şüpheliden 4'ü çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılırken, E.İ.N. (14) tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hastanede tedavisi süren yaralılardan 2’sinin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.