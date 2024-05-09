Diyarbakır'da piknik grubunun arasına at daldı: 1'i öğrenci 2 kişi yaralandı Sahibinin kontrolünden çıkarak piknik yapan ana sınıfı öğrencileri ve velilerin arasına dalan at, bir öğrenci ve öğretmeni yaraladı. Hastanede tedavisi süren küçük kızın ailesi atın sahibinden şikayetçi olacaklarını söyledi.

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DHA

Diyarbakır'da ilginç kazada küçük kız canını zor kurtardı..

Sur ilçesinde Hazreti Süleyman Camisi'nin de içinde olduğu Millet Bahçesi'nde ana sınıfta eğitim gören 12 öğrenci, öğretmen ve velileriyle piknik yapmak için alana geldi.

At, piknik grubunun arasına daldı

Alanda bulunan ve para karşılığında insanların binip hatıra fotoğrafı çektirdiği atlardan biri, üzerindeki sahibinin kontrolünden çıkıp, grubun arasına daldı.

1'i çocuk 2 kişi yaralandı

Olayda, atın üzerinden geçtiği Viyan G. adlı kız öğrenci, başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken, bir öğretmen de yaşanan kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Öğrenci ve öğretmen ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şikayette bulundular

Viyan G.'nin ailesi, tedavinin ardından atın sahibinden şikayetçi olacağını söylerken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)