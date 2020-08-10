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    Diyarbakır'da piknik tüpleri ardı ardına patladı

    Bağlar ilçesinde, bir apartmanın teras katında yapılan mangal sonrası mangaldaki alevler piknik tüplerinin üzerine düştü. Aradan bir süre geçtikten sonra piknik tüpleri bomba gibi patladı.
    • İHA
    • 10.08.2020 - 22:42
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    Diyarbakır'da piknik tüpleri ardı ardına patladı

    Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesinde bulunan Erban Yaşam Kent 1 sitesinde meydana gelen olayda, sitede bulunan bir blokun en son katındaki teras katında iddiaya göre burada oturan ikamet sahibi evin terasında mangal yaptı.

    Mangal sırasında kömürden oluşan közler küçük parçalar halinde tezgahın altındaki küçük piknik tüplerinin üzerine düştü.

    Diyarbakır da piknik tüpleri ardı ardına patladı #1

    BOMBA GİBİ PATLADI

    Aradan bir süre geçtikten sonra piknik tüplerinden biri patlarken daha sonra oluşan yangın sırasında diğer bir piknik tüpü bomba gibi patladı.

    Patlama anı cep telefonu kamerasına yansırken, haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına alırken, yaşanan patlamada şans eseri can kaybı ve yaralının olmadığı öğrenildi.

    Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırmak için inceleme başlattı.

    Diyarbakır'da piknik tüpleri ardı ardına patladı VİDEO

    Diyarbakır da piknik tüpleri ardı ardına patladı #2

    Diyarbakır da piknik tüpleri ardı ardına patladı #3

    Diyarbakır da piknik tüpleri ardı ardına patladı #4

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