Diyarbakır'da pişkin hırsız: Çaldıkları yetmeyince tekrar geri döndü Büfe sahibinin uyuyakalmasını fırsat bilen hırsız, içeri girerek sigara kartonu ve 2 bin TL çaldı. Aldıklarını yeterli bulmayan şahıs geri dönüp, masanın üstünde duran 30 bin TL değerindeki iki telefonu aldı.

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İHA

Diyarbakır'da bir hırsız, işletme sahibinin uyumasını fırsat bildi.

Bağlar ilçesinde büfe sahibi olan adam, saat 05.00 sularında iş yerinde uyuyakaldı.

Önce kontrol etti sonra çaldı

Hırsız bisikletiyle büfeye yanaşarak, büfe sahibinin uykuya dalıp dalmadığını kontrol etmek için cama tıklattı.

Daha sonra içeri girerek önce sigara kartonunu, sonra çekmeceden 2 bin lira çaldı.

Çaldıkları yetmeyince geri döndü

Hırsız zanlısı, bir süre sonra büfeye tekrar gelerek bu kez masanın üzerinde olan 30 bin TL değerindeki iki adet cep telefonunu alıp çıktı.

Olay anları, işletmenin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

O anlar güvenlik kameralarına yansıdı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesindeki bir büfede işletme sahibinin uyuyakalmasını fırsat bilen hırsızın 30 bin TL değerindeki telefon, para ve sigarayı çalma anı, güvenlik kamerasına saniye saniye takıldı.

Polise şikayette bulunan işletmeci Mehmet Çetinkaya, hırsızın bir an önce yakalanması için yetkililere çağrıda bulundu.

"Kamera kayıtlarını görünce her şey ortaya çıktı"

30 bin liralık zararının olduğunu söyleyen Çetinkaya, “Büfe içerisinde koltukta oturuyordum. Sabah saat 05.00’e 10 dakika kala gözlerim yorulunca geçtim büfe içerisinde kenarda oturdum. O esnada uyuyakaldım. Gözümü açtığımda bir müşteri camı tıklıyordu. Kasaya baktım ki kasadan 2 bin lira para, iki adet cep telefonu ve bir karton sigaranın çalındığını fark ettim. Kamera kayıtlarını görünce her şey ortaya çıktı. Polise şikayette bulundum. Yaklaşık 30 bin liralık bir zararım söz konusu.” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)