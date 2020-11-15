HDP il binası önünde annelerin eylemi sürerken, terör örgütü PKK'nın bir annenin yüzde 70 engelli çocuğunu da dağa kaçırdığı ortaya çıktı.

Diyarbakır’da çocukları terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan ailelerin eylemleri sürüyor.

Aileler, çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelmişti.

HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin umutlu bekleyişi, 440'ıncı gününde de kararlıkla devam ediyor.

Diyarbakır'da PKK, yüzde 70 engelli genci dağa kaçırdı VİDEO







YÜZDE 70 ENGELLİ RAPORU VARDI

2015 yılında dağa kaçırılan oğlu Muhammed Canbey için nöbetine devam eden Hatice Ay, oğlunu kandırdıklarını, oğlunun hasta olduğunu ve yüzde 70 raporlu olduğunu söyledi.





5 YILDIR HABER YOK

O gün bugündür evladından haber alamadıklarını belirten anne Ay, "Biz nereye gittiysek, ‘hastadır göndereceğiz’ dediler. 5 yıldır hiçbir haber yok. Oğlum yüzde 70 raporluydu HDP tarafından kandırıldı. Dağa götürmüşler. Ben, oğlum için buraya geldim. Oğlumu almadan gitmeyeceğim." dedi.



