Diyarbakır’da PKK’lı terörist kaçarken kayalıklara düştü

Polis memuru Nazım Tuncer’i şehit eden PKK’lı teröristlerden Velat O., kaçmaya çalışırken kayalıklara düştü. Sağ yakalanan terörist, 13 Eylül’de tutuklandı.

Diyarbakır’da, terör örgüt örgütü PKK’ya yönelik çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Hani ilçesinde polis memuru Nazım Tuncer’i şehit eden 2 teröristten birinin geçtiğimiz yıllarda cesedi bulunurken, Demhat Cilo kod adlı Velat O. isimli terörist kaçmıştı.

Terörist Velat O., terör istihbarat birimlerinin titiz çalışmaları sonucu bulundu.

UYUŞTURUCU MADDE VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Yakalanması için yapılan operasyon sırasında kaçan terörist Velat O., kayalıklara düştü.

Bölgede gerçekleştirilen arazi taramalarında teröriste ait silah ve el bombalarının yanı sıra uyuşturucu madde ele geçirildi.

"ŞEHİT NAZIM TUNCERİ’İN KANI YERDE KALMADI"

Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Dr. Hüseyin Aşkın, teröristin 13 Eylül’de tutuklanarak cezaevine gönderildiğini ve Şehit Nazım Tuncer’in kanının yerde kalmadığını söyledi.