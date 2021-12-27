Diyarbakır'da polis merkezine pompalıyla saldıran şahıs tutuklandı

Diyarbakır'da polis merkezine pompalı tüfekle girerek 2 el ateş açan Suriye uyruklu Abdurrahman Katibi, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde akli dengesi yerinde olmayan Abdurrahman Katibi (23) isimli şahıs, polis merkezine girerek pompalı tüfekle 2 el ateş açtı.

Görevli polislerce silah kullanılmadan etkisiz hale getirilen Katibi, gözaltına alındı. Emniyet yetkilileri ise polislere yönelik bir saldırı olmadığını söyledi.

"KAPININ ARKASINDA SAKLANDIK"

Olay anında karakolda ifade veren bir kişi de, "Silahlı bir kişi, içeriye girip ateş açtı. Kapının arkasına saklandık. Sonra polisler etkisiz hale getirip, bizi güvenle dışarıya çıkardı." ifadelerini kullandı.

TUTUKLANDI

Katibi'nin, daha önce tehdit ve mala zarar verme suçundan hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen Suriye uyruklu Abdurrahman Katibi (23) tutuklandı.