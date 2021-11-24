Diyarbakır'da polisi şehit eden firari yakalandı

11 yıl önce polis memuru Özkan Yiğen'i şehit eden firari hükümlü, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Polis katili, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde aile içi şiddet olayıyla ilgili 2 polis memuru, sağlık raporlarını almak için 7 müştekiyi minibüsle hastaneye götürürken, Mehmet Emin Tanrıverdi (66) tarafından araca tabanca ile ateş açıldı.

28 Ağustos 2010’da meydana gelen saldırıda, polis memuru Özkan Yiğen şehit oldu.

11 YILDIR ARANIYORDU

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından kurulan özel ekip, 2 ay boyunca Tanrıverdi’nin bulunabileceği adreslere tek tek operasyon yaptı.

Ekipler, 11 yıldır aranan ve sürekli izini kaybettiren zanlıyı, belirlenen adresinde yakaladı.

73 YIL 10 AY 20 GÜN CEZASI VAR

Polis Memuru Yiğen’i şehit eden ve diğer polis memuru ile 7 müştekiyi kasten öldürme suçlarından hakkında gıyaben yargılandığı davada 73 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası verilen Tanrıverdi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklandı.

Zanlı, cezaevine gönderildi.