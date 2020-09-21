Diyarbakır’da sağlık çalışanı olan eski eşini hastanede bıçakladı

Eski eşini hastanede bıçaklayıp öldürmeye kalkışan zanlı, kaçarak izini kaybettirirken; yaralanan kadın, meslektaşları tarafından tedavi altına alındı.

Diyarbakır’da eski eş Murat Ç., 4 çocuğunun annesi hemşire Esengül Y.’yi tehdit etmeye başladı.

Tehditlere dayanamayan Esengül Y., durumu polise bildirdi. Esengül Y.'nin uzaklaştırma kararı aldırdığını öğrenen şahıs, bu kez eski eşine tehdit mesajları attı.

Mesajla taciz etmeye devam eden Murat Ç., ardından soluğu kadının çalıştığı özel hastanede aldı.

KAÇARAK İZİNİ KAYBETTİRDİ

Burada kadına yaklaşan cani adam, art arda bıçakladı. Eski eşinin bıçaklı saldırısına uğrayan Esengül Y., refleksleri sayesinde ölümden döndü. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçak darbesi alan talihsiz kadın yere yığılırken, cani koca olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi.

Esengül Hemşire, mesai arkadaşlarının ilk müdahalesinin ardından tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaçan zanlının yakalanması için de geniş çapta operasyon başlatıldığı belirtildi.

“HİÇBİR ZAMAN BOŞANMAMIZI HAZMEDEMEDİ”

Eski eşinin yakalanıp en ağır cezayı alması gerektiğini kaydeden Esengül Y., ölmek istemediğini söyledi.

Yaşadığı dehşet dolu dakikaları anlatan Esengül Hemşire, şöyle konuştu:

“4 çocuk annesiyim. 18 yıllık evliliğim, 17 ay önce açtığım boşanma davasıyla sona erdi. Eski eşim hiçbir zaman bunu hazmedemedi, sürekli hakaret ve tehditlere devam etti. 3 defa uzaklaştırma aldım 8 şikayetim var, bir çözüm bulamadım. En son yine tehdit mesajı attı, ben de şahsı polise şikayet ettim, şikayet sonrası daha çok sinirlendi.





“KALBİMİ HEDEF ALDI”

Bana, ‘bir daha polise şikayet edersen seni öldürürüm demiştim’ diye mesaj attı. Ben de her zamanki hali diye çok da ciddiye almadım ama korkuyordum. Sabah her zamanki saatimden bir saat önce işe taksiyle gittim. İş yerine gelmez diye düşündüm, bunun için rahat bir şekilde hastalarla ilgileniyordum. Birdenbire yanıma hızlı bir şekilde gelip bıçağı sapladı, kalbimi hedef aldı refleks ile kendimi çevirdim, omzuma saplandı. 4 bıçak darbesi aldım, kendimi ancak bu kadar koruyabildim.





“AĞIR CEZA ALMASI İÇİN ÖLMEM Mİ GEREKİYOR”

Bir türlü çözüm bulunamıyor ve ölmek istemiyorum. Kalabalıktan kaçtı, şu an kaçak ve can güvenliğim yok. Bu şahsın hemen yakalanıp en ağır ceza almasını istiyorum bunun için ölmem mi gerekiyor? Sesimi lütfen duyun.”