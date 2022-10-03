Diyarbakır'da sağlıkçılar ve yemek şirketi personeli arasında kavga

Hastanede, yemekleri beğenmeyen sağlık çalışanları ve yemek şirketi personeli arasında çıkan tartışmada sinirlenen şirket çalışanı yere ateş etti. Doktorlar hastane önünde oturma eylemi yaptı.

Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde sağlık çalışanları, hastaneye yemek sağlayan şirketin yemeklerinden şikayetçi oldu.

Sağlıkçılar ve yemek şirketi personeli arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışmada sağlık çalışanları yemekhaneyi boykot etti. Gerilen ortamda tartışma çıktı.

Yemek şirketi çalışanı ateş etti

Yemek şirketini çalışanı boykota sinirlenerek, tabancasını sağlıkçılara doğrulttuktan sonra yere ateş etti, ardından büyük arbede yaşandı.

Yaralananın olmadığı olayda, silah sesi üzerine hastane önündeki polis ekipleri içeri girdi. Tarafları ayıran polis, bölgeyi boşaltıp inceleme yaptı.

Sağlık çalışanları oturma eylemi yaptı

Yemek boykotu yapan bir grup sağlık çalışanı da aşağı inip, hastane önünde oturma eylemi ve açıklama yaptı.

Olayla ilgili inceleme yapıldı

Olay yerine İl Sağlık Müdürü Mehmet Hakan Pamukçu ve Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Muhammet Asena da geldi.

İncelemelerin ardından sağlık çalışanlarıyla toplantı yapıldı. Bilgi alan Pamukçu ve Doç. Dr. Asena, emniyet yetkilileri ile de görüştü.

"Biz bu firmaları muhatap almıyoruz"

Görüşmelerin ardından Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Diyarbakır Eş Başkanı Şiyar Güldiken, Sağlık Bakanlığı ve idarenin konuyla ilgilendiğini söyleyerek, "Biz bu firmaları muhatap almıyoruz. Bizim muhatabımız idaredir. Hakkımız olanı istiyoruz, sürecin takipçisi olacaklarını söylediler. Bizim avukatlarımız suç duyurusunda bulundular. İl Sağlık Müdürlüğü de hukuksal olarak işin bir tarafı olduklarını ifade ettiler. 1 kişi gözaltına alındı." dedi.



