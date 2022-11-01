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    Diyarbakır’da sahte dolar malzemesiyle yakalanan Honduraslı tutuklandı

    Diyarbakır’da, sahte dolar üretiminde kullanılan malzemelerle yakalanan Honduras uyruklu şahıs tutuklandı.
    • 01.11.2022 - 21:07
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    Diyarbakır’da sahte dolar malzemesiyle yakalanan Honduraslı tutuklandı

    Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları neticesinde bir şüphelinin Diyarbakır'a yüklü miktarda sahte dolar getirdiği tespit edildi.

    Ekipler, merkez Sur ilçesinde Honduras uyruklu şüpheliyi valiziyle yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelinin, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme heyeti tarafından tutuklanmasına karar verildi.

    Çok sayıda malzeme ele geçirildi

    Şahsın valizinde yapılan aramada, 9 bin adet dolar ölçüsünde beyaz banknot, 3 bin adet dolar ölçüsünde siyah banknot, sahte para yapımında kullanılan gizli bölmeli elektrik düzenekli metal çanta ve 5 adet banknotları dövize çevirmede kullanılan solüsyon ele geçirildi.

    İHA'nın aktardığına göre şüphelinin paraların sahte olduğunun anlaşılmaması için deste dolarların arasına gerçek dolar koyduğu, metal çantadaki düzeneği kullanarak banknotlar üzerine sürdüğü solüsyon sayesinde sahte banknotlara gerçek dolar izlenimi verdiği belirlendi.

    Diyarbakır’da sahte dolar malzemesiyle yakalanan Honduraslı tutuklandı #1


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