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    Diyarbakır'da sakız kutusuna gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

    Bağlar'da yapılan uygulama sırasında güvenlik güçleri, bir araçta uyuşturucu madde buldu.
    • İHA
    • 13.01.2021 - 11:44
    • Güncelleme : 13.01.2021 - 11:59
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    Diyarbakır'da sakız kutusuna gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

    Diyarbakır'da polis ekipleri, dün gece saatlerinde koronavirüs nedeniyle kısıtlama tedbirlerine yönelik uygulama gerçekleştirdi.

    Bağlar ilçesi Oryıl kavşağında güvenlik güçleri, durdukları 33 R 7178 plakalı araçta bulunan yolculara izin belgesi sordu.

    ÜST ARAMASI YAPILDI

    Araçta bulunanların şüpheli hareket sergilemesinin ardından güvenlik güçleri, şahısları araçtan indirerek üst kontrolü gerçekleştirdi.

    UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

    Yapılan aramalarda, sakız kutusu içine gizlenmiş halde uyuşturucu madde ele geçirildi. Polis ekipleri, araçta bulunan O.A., İ.I. ve ismi belirtilmeyen bir şahsı daha gözaltına aldı.

    Diyarbakır'da sakız kutusuna gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi ViDEO

    Diyarbakır da sakız kutusuna gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi #1

    Diyarbakır da sakız kutusuna gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi #2

    Diyarbakır da sakız kutusuna gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi #3

    Diyarbakır da sakız kutusuna gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi #4

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