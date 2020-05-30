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    Diyarbakır'da saldırıya uğrayan polis şehit oldu

    Dur ihtarına uymayan şüpheli tarafından silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan polis memuru, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 30.05.2020 - 18:09
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    Diyarbakır'da saldırıya uğrayan polis şehit oldu

    Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı 5 Nisan Mahallesi'nde, A.A. isimli polis memuru, A.P. isimli şüpheli şahsa 'dur' ihtarında bulundu.

    İhtara uymayan şahıs ise kaçmaya çalışarak, polise ateş açtı. Polis memuru A.A., açılan ateş sonucu ağır yaralandı.

    KURTARILAMADI

    Yaralanan polis memuru, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan polis, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

    Şehit olan polis memurunun cenazesi otopsi için Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

    Polisin 'Dur' ihtarına uymayan zanlı kaçarken polislere ateş açtı

    SALDIRGAN ARANIYOR

    Saldırının ardından olay yerine sevk edilen polis özel harekat ekiplerinin saldırganın yakalanması için başlattığı geniş kapsamlı operasyon ise devam ediyor.

    Operasyonlara helikopterle de havadan destek veriliyor.

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