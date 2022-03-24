3. Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde yaşanan patlama sonucu 15 kişi yaralandı.

Merkez Kayapınar ilçesi Diyarbakır Şanlıurfa karayolu güzergahında bulunan 3. Sanayi Sitesi'nde, bir iş yerinde gaz sıkışması nedeniyle patlama oldu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

15 YARALI

Patlamada 15 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılırken, bazılarının durumunun ağır olduğu belirtildi.

Diyarbakır'da sanayi sitesinde patlama ViDEO

