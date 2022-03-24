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    Diyarbakır'da sanayi sitesinde patlama

    3. Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde yaşanan patlama sonucu 15 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 24.03.2022 - 09:38
    • Güncelleme : 24.03.2022 - 10:18
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    Diyarbakır'da sanayi sitesinde patlama

    Merkez Kayapınar ilçesi Diyarbakır Şanlıurfa karayolu güzergahında bulunan 3. Sanayi Sitesi'nde, bir iş yerinde gaz sıkışması nedeniyle patlama oldu.

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    15 YARALI

    Patlamada 15 kişi yaralandı.

    Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılırken, bazılarının durumunun ağır olduğu belirtildi.

    Diyarbakır'da sanayi sitesinde patlama ViDEO

    Diyarbakır da sanayi sitesinde patlama #1

    Diyarbakır da sanayi sitesinde patlama #2

    Diyarbakır da sanayi sitesinde patlama #3

    Diyarbakır da sanayi sitesinde patlama #4

    Diyarbakır da sanayi sitesinde patlama #5

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    Diyarbakır da sanayi sitesinde patlama #7

    Diyarbakır da sanayi sitesinde patlama #8


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