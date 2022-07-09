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    Diyarbakır'da satın aldığı çalıntı altınları sahibine teslim etti

    Kendisine satılan altınların çalıntı olduğunu fark eden kuyumcu, eşiyle tatile gidince evine hırsız giren Davut Uyar'a altınlarını geri verdi.
    • 09.07.2022 - 13:43
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    Diyarbakır'da satın aldığı çalıntı altınları sahibine teslim etti

    3 Temmuz'da Diyarbakır Yenişehir'deki Kooperatifler Mahallesi'ndeki 6 katlı bir binaya hırsız girdi.

    Eşiyle birlikte tatile giden Davut Uyar, eve döndüklerinde eşyalarının dağınık olduğunu, 15 bin TL değerindeki kolye ve bilekliğin çalındığını fark etti.

    Çiftin ihbarı üzerine adrese gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından, fotoğrafını aldıkları kolye ve bileklikle, bölgedeki kuyumcuları tek tek gezdi.

    Polis altınları paylaştı

    Kuyumcu Veysel Akyıldız, kuyumcular derneği aracılığıyla WhatsApp grubundan paylaşılan fotoğraftan çalınan altın kolye ve bilekliği bir süre önce kendisinin satın aldığını fark edip polise bildirdi. Kuyumcuya gelen ekipler, iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Altın kolye ve bileklik de Uyar çiftine teslim edildi. Polisin, çiftin evine giren şüphelinin yakalanması için yaptığı çalışma sürüyor.

    Diyarbakır da satın aldığı çalıntı altınları sahibine teslim etti #1

    "Bayram hediyesi oldu bize"

    Davut Uyar, tatil için Elazığ’da bulunan Hazar Gölü'ne gittiklerini ve evlerine döndüklerinde hırsızlığı fark ettiklerini belirterek, “Polisler geldi, tutanak tuttular. Olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı. Sağ olsunlar titiz bir çalışmayla buldular. Kuyumcu arkadaşımıza da teşekkür ederim. Bayram hediyesi oldu bize. Polis arkadaşlara da teşekkür ederim. Allah razı olsun" dedi.

    Diyarbakır da satın aldığı çalıntı altınları sahibine teslim etti #2

    "Malın çalıntı olduğu ortaya çıkınca teslim ettim"

    Kuyumcu Veysel Akyıldız ise polisler tarafından derneğe verilen fotoğrafın paylaşımından sonra olayı fark ettiğini ifade ederek, “Ben satın almıştım. Malın ücretini de satan kişiye ödemiştim. Fotoğrafta aynı ürünü görünce şüphelendim ve derneğe bildirdim. Dernek de emniyetle iletişime geçti ve oluşturulan bir iletişim ağından sonra malın çalıntı olduğu ortaya çıktı. Ben de teslim ettim" diye konuştu.

    Diyarbakır da satın aldığı çalıntı altınları sahibine teslim etti #3


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