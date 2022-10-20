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- Diyarbakır'da şehir magandalarının kurşunu çocuğa isabet etti
Diyarbakır'da şehir magandalarının kurşunu çocuğa isabet etti
Bağlar'da 2 grup arasında meydana gelen silahlı olayda sokakta oynayan kız çocuğu kurşunların hedefi oldu.
- 20.10.2022 - 15:10
- Güncelleme : 20.10.2022 - 16:00
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, şehir magandaları arasında silahlı çatışma çıktı.
Kavgaya karışan şahıslar, sokakta birbirine kurşun yağdırırken o sırada sokakta bulunan 10 yaşındaki N.A., kurşunun hedefi oldu.
Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı
Kalçasına mermi isabet eden küçük kız, sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.
Olayla ilgili inceleme başladı
İHA'nın haberine göre, polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.