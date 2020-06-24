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    Diyarbakır'da serinlemek isteyen genç çoban canından oldu

    Ayağını suya sokan 15 yaşındaki çoban, dengesini kaybederek Dicle Nehri'ne düştü. Akıntıdan çıkarılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 24.06.2020 - 14:35
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    Diyarbakır'da serinlemek isteyen genç çoban canından oldu #1

    Diyarbakır'ın Sur ilçesi Bağıvar Mahallesi Dicle Nehri kenarına kardeşiyle birlikte giden 15 yaşındaki Mehmet D., hayvan otlatırken, serinlemek için nehir kenarında taşın üstüne oturup ayağını suya bıraktı.

    Dengesini kaybedip suya düşen Mehmet D., akıntıya kapılıp gözden kayboldu.

    CESEDİ 2 KİLOMETRE İLERİDE BULUNDU

    Kardeşinin bağırması üzerine çevredekiler 112 Sağlık ekipleri ve arama kurtarma ekiplerine haber verdi. Aile bireyleri ve vatandaşlar, Mehmet D.’yi kendi imkanlarıyla kurtarmak için uzun süre çaba harcadı. Bir süre sonra Mehmet D., akıntıya kapıldığı yerden yaklaşık 2 kilometre ileride vatandaşlar tarafından bulundu.

    Diyarbakır'da serinlemek isteyen genç çoban canından oldu #2

    DAKİKALARCA KALP MASAJI YAPILDI

    Sudan çıkartılan Mehmet D.'ye, sağlık ekipleri tarafından kalp masajı yapıldı. Mehmet D., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gencin yakınları sinir krizleri geçirirken, cenaze otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

    Diyarbakır'da serinlemek isteyen genç çoban canından oldu #3

    Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

    Diyarbakır'da serinlemek isteyen genç çoban canından oldu #4

    Diyarbakır'da serinlemek isteyen genç çoban canından oldu #5

    Diyarbakır'da serinlemek isteyen genç çoban canından oldu #6

    Diyarbakır'da serinlemek isteyen genç çoban canından oldu #7

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