Terör örgütü PKK propagandası yapan siteler ile yasa dışı bahis ve müstehcen yayın içeren 272 internet sitesi hakkında kapatılma kararı verildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 15 Ekim-15 Kasım tarihleri arasında internet yoluyla işlenen suçların tespiti, takibi ve engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

TERÖR PROPAGANDASI VE YASA DIŞI BAHİS

Çalışma kapsamında, ‘yasa dışı bahis ve müstehcenlik’ içerikli yayın faaliyetleri suç teşkil eden ve herhangi bir özel ağ kullanmadan, herkesin erişebileceği şekilde yurt dışı kaynaklı yayın yapan 218 web sitesi ile Amerika ve Fransa ülkelerinden ‘PKK/KCK/YPG/YPJ terör örgütü propagandası’ yapan 54 URL adresinin tespit edildi.

272 WEB SİTESİ KAPATILDI

Tespitin ardından 218 web sitesi ile ABD ve Fransa'dan PKK/KCK/YPG/YPJ terör örgütü propagandası yapan 54 URL adresi tespit edildi. Toplamda 272 internet sitesi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nca (BTK) erişime kapatıldı.

Valilik tarafından olaya ilişkin yapılan açıklamada, "Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması maksadıyla yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla devam edilecektir.” denildi.

Diyarbakır'da siber operasyon: 272 site erişime kapatıldı