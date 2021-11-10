Diyarbakır'da silahlı çatışma: 2 ağır yaralı

Alacak verecek meselesi yüzünden iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralanırken, polis ekipleri olayın ardından bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.

Aralarında alacak verecek meselesinden husumet bulunan iki grup, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi 595. Sokak üzerinde bir araya geldi.

Grup arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Kalabalık iki grup arasında pompalı ve tabancalı kavgaya dönüşen olayda 2 kişi vücutlarına isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı.

AĞIR YARALANAN 2 KİŞİ TEDAVİ ALTINA ALINDI

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi.

Ağır yaralı 2 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, çok sayıda pompalı tüfek ve tabanca mermi çekirdeği buldu.

POLİS ŞÜPHELİLERİN PEŞİNDE

Yapılan incelemenin ardından mermi çekirdekleri incelenmek üzere polis ekipleri tarafından delil poşetlerine konuldu.

Polis olayı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanmasına yönelik geniş çaplı araştırma başlattı.