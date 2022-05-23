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    Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 ölü 4 yaralı

    Çermik ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 23.05.2022 - 04:46
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    Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 ölü 4 yaralı

    Diyarbakır'ın Çermik ilçesi Tepe Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde bir kıraathane de iki grup arasında nedeni öğrenilemeyen çıkan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

    1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

    İHA'nın haberine göre; olayda Erhan Petekkaya öldü, 4 kişi de yaralandı. 112 Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Diyarbakır da silahlı kavga: 1 ölü 4 yaralı #1

    Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra kentteki hastanelere sevk edildi. Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis olayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı.

    Diyarbakır da silahlı kavga: 1 ölü 4 yaralı #2


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