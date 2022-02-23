Diyarbakır'da silahlı örgütlere operasyon: 18 gözaltı

Emniyet ekiplerince başlatılan eş zamanlı operasyonda yakalanan 18 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin aracılar yoluyla ve güven kazanarak silah satışı yaptıkları öğrenildi.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 aylık takibin ardından silah ticareti yaptıkları istihbaratıyla suç örgütlerini tespit etti.

Şüphelilerin belirlenen adreslerine özel harekat polislerinin desteğiyle operasyon düzenlendi.

18 KİŞİ GÖZALTINDA

Diyarbakır merkez ile Ergani ve Dicle ilçelerinde 25 adrese eş zamanlı baskında 18 şüpheli gözaltına aldı.

ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Polisin aramasında hepsi ruhsatsız 1 uzun namlulu silah ve 29 tabanca ile 47 şarjör, 1561 çeşitli çaplarda fişek, 48 tabanca kabzası, 5 silah kutusu ve 780 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri devam eden şüphelilerin, aracılar yoluyla ve güven kazanarak silah satışı yaptıkları da belirlendi.

















