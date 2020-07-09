Diyarbakır'da silahlı saldırı: 1 çocuk öldü

Kimliği belirsiz bir saldırgan, kıraathaneye rastgele ateş açtı. Kurşunlardan biri misafirliğe geldiği evin penceresinde bulunan 5 yaşındaki çocuğa isabet etti. Talihsiz çocuk kurtarılamadı.

Diyarbakır’ın Sur ilçesi İskenderpaşa Mahallesi'nde kimliği belirsiz bir saldırgan, kıraathaneyi taradı.

Olayda işletmeci Yakup K. ile kardeşi Şahin K. ve müşteri Enver B. vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı.

Silah sesleri üzerine mahallede panik yaşanırken, saldırgan kaçmaya başladı.

5 YAŞINDAKİ ÇOCUK KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU

Palu Sokak'a kaçan saldırgan, burada havaya rastgele ateş açtı. Bu sırada misafirliğe geldikleri Tuna Apartmanı 3. kattaki evin penceresinden sokağa bakan 5 yaşındaki Eflin Günbey'de kurşunların hedefi oldu.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Karnından yaralanan 5 yaşındaki Eflin Günbey, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

"SIRTÜSTÜ GERİYE DÜŞTÜ"

Olay anını anlatan Eflin Günbey'in ablası Hira Günbey, kardeşinin pencerede baktığını ve silah sesinin gelmesiyle kardeşinin geriye doğru düştüğünü söyledi. Abla Günbey, "Kardeşim sırtüstü geriye düştü. Kaldırmaya çalıştım kaldıramadım, hareketsizdi. Biz bu eve misafirliğe geldik." dedi.

YARALANAN 1 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Kıraathane saldırısında yaralanan Yakup K.'nın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis olayı gerçekleştiren zanlının yakalanması için çalışma başlattı.