Diyarbakır'da silahlı saldırı: 2 ölü

Bayram dönüşü aynı aileden 2 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Buyuransu Mahallesi'nde meydana gelen olayda 5 kişilik ailenin bulunduğu araca gece silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırılar sonucu, anne G.D. ve kızı N.D'nin yaşamını yitirken, baba A.D. ile oğlu M.D. (6) ve kızı S.D (14) yaralandı.

7 kişi yakalandı

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında 7 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin ise jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Anne ve kızının cenazesi toprağa verildi

Saldırıda hayatını kaybeden anne G.D. ve kızı N.D'nin cenazesi otopsinin ardından aileye teslim edildi. Anne ve kızı Yeniköy Mezarlığında toprağa verildi.

Bayram ziyaretinden dönerken silahlı saldırıya uğradılar

Ailenin G.D'nin Buyuransu Mahallesi'nde yaşayan babasına bayram ziyaretine gittiği, dönüş yolunda silahlı saldırının gerçekleştirildiği öğrenildi.

Saldırıda yaralanan baba A.D, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edildi. S.D'nin aynı hastanede, M.D'nin de Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi sürüyor.