Diyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

- Diyarbakır'da Yunus Atabey, aracına binerken silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.
- Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
- Polis, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Kamışlı Bulvarı'nda park halindeki otomobilinin yanına gelen Yunus Atabey'e başka bir araçtan ateş açıldı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Saldırıya uğrayan 48 yaşındaki Atabey'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekipleri saldırının ardından kaçan saldırgan ya da saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.