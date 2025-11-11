Abone ol: Google News

Diyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Diyarbakır'da otomobiline binerken silahlı saldırıya uğrayan 48 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 11.11.2025 22:41
  • Diyarbakır'da Yunus Atabey, aracına binerken silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.
  • Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
  • Polis, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Kamışlı Bulvarı'nda park halindeki otomobilinin yanına gelen Yunus Atabey'e başka bir araçtan ateş açıldı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Saldırıya uğrayan 48 yaşındaki Atabey'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri saldırının ardından kaçan saldırgan ya da saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

3. Sayfa Haberleri