Diyarbakır'da soba yangını: 1,5 yaşındaki çocuk öldü Eğil ilçesine bağlı kırsal Sarmaşık Mahallesi'nde evde çıkan yangın sonucu dumandan zehirlenen 1,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

İHA

Son dönemlerde karbonmonoksit zehirlenmelerinin yol açtığı kötü sonuçlar ve yangınlar gündemde.

Bir haber de Diyarbakır'dan geldi.

Minik çocuk hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre olay Eğil'in kırsal Sarmaşık Mahallesi'ndeki ev sahibi sobayı yakıp, içeride 1,5 yaşında çocuk ile 2 aylık bebeğin olduğu evden dışarı çıktı.

Evde çıkan yangın sonucu 1,5 yaşındaki çocuk, dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Yangının meydana geldiği evde ise maddi hasar oluştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)