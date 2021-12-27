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    Diyarbakır'da sobayı tinerle yakmaya çalışan çocuk yaşamını yitirdi

    Çınar ilçesinde bir çocuk, babasının iş yerindeki sobayı tinerle yakmak isterken canından oldu.
    • AA
    • 27.12.2021 - 22:51
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    Diyarbakır'da sobayı tinerle yakmaya çalışan çocuk yaşamını yitirdi

    Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 10 yaşındaki Doğan Gül, Gazi Mahallesi'ndeki babasının iş yerinde yalnız olduğu sırada sobayı yakmak istedi.

    GİYSİLERİ ALEV ALDI

    Sobayı tinerle yakmaya çalışan Gül'ün çıkan alev sonucu giysileri tutuştu.

    Diyarbakır da sobayı tinerle yakmaya çalışan çocuk yaşamını yitirdi #1

    OLAY YERİNDE CAN VERDİ

    Gül olay yerinde hayatını kaybetti.

    Dumanı gören çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

    Gül'ün cesedi otopsi için Çınar Devlet Hastanesine götürüldü.

    Diyarbakır da sobayı tinerle yakmaya çalışan çocuk yaşamını yitirdi #2

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