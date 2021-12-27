- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Diyarbakır'da sobayı tinerle yakmaya çalışan çocuk yaşamını yitirdi
Diyarbakır'da sobayı tinerle yakmaya çalışan çocuk yaşamını yitirdi
Çınar ilçesinde bir çocuk, babasının iş yerindeki sobayı tinerle yakmak isterken canından oldu.
- AA
- 27.12.2021 - 22:51
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 10 yaşındaki Doğan Gül, Gazi Mahallesi'ndeki babasının iş yerinde yalnız olduğu sırada sobayı yakmak istedi.
GİYSİLERİ ALEV ALDI
Sobayı tinerle yakmaya çalışan Gül'ün çıkan alev sonucu giysileri tutuştu.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Gül olay yerinde hayatını kaybetti.
Dumanı gören çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Gül'ün cesedi otopsi için Çınar Devlet Hastanesine götürüldü.