Diyarbakır'da sokak kavgası hastanede devam etti: 5 kişi yaralandı İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sokakta çıkan kavga hastanede devam ederken, olayda yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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DHA

Diyarbakır'da hastane koridorunda hareketli anlar yaşandı.

Bağlar ilçesindeki Toptancılar Sitesi’nde, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kavgada her iki gruptan yaralanan birer kişi Yenişehir ilçesindeki Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Durumu haber alan tarafların yakınları hastaneye gitti. Burada karşılaşan iki grup arasında çıkan tartışma bir kez daha kavgaya dönüştü.

Kavga hastanede devam etti

Acil servis önünde tekme ve yumruklu kavga nedeniyle diğer hasta ve yakınları panik ve korku yaşadı.

Polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada, hastanede hasar oluşurken 3 kişi yaralandı.

Kavgaya karışanlar gözaltına alındı

İki olayda yaralanan 5 kişi farklı hastanelere sevk edilerek tedaviye alınırken, kavgaya karıştığı belirlenen bazı kişiler gözaltına alındı.

Polis ekipleri yaşanan kavgaya ilişkin inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)