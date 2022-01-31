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Diyarbakır'da sokak ortasında yumruk yumruğa kavga

Diyarbakır'da sokak ortasında yumruk yumruğa kavga

Yenişehir ilçesinde kadınlı erkekli iki grup arasında kavga çıktı. Yumrukların hedefi olan bir kadının yere düştüğü anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.