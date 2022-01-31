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- Diyarbakır'da sokak ortasında yumruk yumruğa kavga
Diyarbakır'da sokak ortasında yumruk yumruğa kavga
Yenişehir ilçesinde kadınlı erkekli iki grup arasında kavga çıktı. Yumrukların hedefi olan bir kadının yere düştüğü anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
- DHA
- 31.01.2022 - 19:15
- Güncelleme : 31.01.2022 - 19:21
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Ofis semtindeki Yaşar Kemal Caddesi üzerinde iki grup arasında kavga çıktı.
Tarafların birbirine yumruk ve tekmelerle saldırdığı kavgada darbelerin hedefi olan bir kadın yere düştü.
Diyarbakır'da sokak ortasında yumruk yumruğa kavga VİDEO
O ANLAR KAMERADA
Her iki guruptan kişilerin darbedildiği kavga, esnaf ve vatandaşların araya girmesiyle sona erdi.
O anlara ilişkin görüntüler kameralara yansırken kavganın nedenine ilişkin bilgi edinilemedi.