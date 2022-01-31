Euro
15,10
0.00%
Dolar
13,46
0.00%
Altın
777,01
0.00%
Borsa
2003
1.00%
Bitcoin
516.200
-0.20%
BTXN Coin
30.35
-7.89%
Bitexen
5ºC
İstanbul
Açık 5 C

    Diyarbakır'da sokak ortasında yumruk yumruğa kavga

    Yenişehir ilçesinde kadınlı erkekli iki grup arasında kavga çıktı. Yumrukların hedefi olan bir kadının yere düştüğü anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 31.01.2022 - 19:15
    • Güncelleme : 31.01.2022 - 19:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Diyarbakır'da sokak ortasında yumruk yumruğa kavga

    Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Ofis semtindeki Yaşar Kemal Caddesi üzerinde iki grup arasında kavga çıktı.

    Tarafların birbirine yumruk ve tekmelerle saldırdığı kavgada darbelerin hedefi olan bir kadın yere düştü.

    Diyarbakır'da sokak ortasında yumruk yumruğa kavga VİDEO

    O ANLAR KAMERADA

    Her iki guruptan kişilerin darbedildiği kavga, esnaf ve vatandaşların araya girmesiyle sona erdi.

    O anlara ilişkin görüntüler kameralara yansırken kavganın nedenine ilişkin bilgi edinilemedi.

    Diyarbakır da sokak ortasında yumruk yumruğa kavga #1

    Diyarbakır da sokak ortasında yumruk yumruğa kavga #2

    Diyarbakır da sokak ortasında yumruk yumruğa kavga #3

    Diyarbakır da sokak ortasında yumruk yumruğa kavga #4

    Diyarbakır da sokak ortasında yumruk yumruğa kavga #5

    Diyarbakır da sokak ortasında yumruk yumruğa kavga #6

    Diyarbakır da sokak ortasında yumruk yumruğa kavga #7


    Görüş Bildir