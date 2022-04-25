Haberler

3. Sayfa Haberleri

Diyarbakır'da sokakta husumetlisini öldürdü, yaşadığı ev ateşe verildi

Diyarbakır'da sokakta husumetlisini öldürdü, yaşadığı ev ateşe verildi

37 yaşındaki adam, aynı mahallede oturduğu ve husumetli olduğu komşusu tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Talihsiz adamın yakınları, kaçan katilin evini ateşe verdi.