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    Diyarbakır'da sokakta husumetlisini öldürdü, yaşadığı ev ateşe verildi

    37 yaşındaki adam, aynı mahallede oturduğu ve husumetli olduğu komşusu tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Talihsiz adamın yakınları, kaçan katilin evini ateşe verdi.
    • 25.04.2022 - 16:20
    • Güncelleme : 25.04.2022 - 16:56
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    Diyarbakır'da sokakta husumetlisini öldürdü, yaşadığı ev ateşe verildi

    Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesine bağlı Dicle Mahallesi'nde oturan Fuat Akgök (37), husumetli olduğu komşusuyla karşılaşınca tartışmaya başladı.

    Tartışmanın büyümesiyle kavga eden ikiliden ismi öğrenilemeyen şüpheli, belindeki tabancayı çıkararak Akgök'e 3 el ateş etti.

    Akgök, vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığılırken, şüpheli de kaçtı.

    Yakınları katilin evini ateşe verdi

    İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Akgök, ilk müdahalenin ardından Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Akgök, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, yakınları da şüphelinin evini taşlayıp, ateşe verdi.

    Diyarbakır da sokakta husumetlisini öldürdü, yaşadığı ev ateşe verildi #1

    Polis kaçan zanlıyı arıyor

    Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Hastanede de gerginlik yaşanması üzerine bölgeye takviye ekipler sevk edildi.

    Fuat Akgök'ün cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

    DHA’nın haberine göre polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

    Diyarbakır da sokakta husumetlisini öldürdü, yaşadığı ev ateşe verildi #2

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