Diyarbakır'da son 4 yılın rekoru: 7.5 milyon kök kenevir

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda ekili 7 milyon 571 bin 62 kök Hint keneviri ve çuvallar içerisinde 1 ton 600 kilo esrar ele geçirildi.

Terör örgütünün finans kaynağına bir darbe daha vuruldu.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lice ilçesinin Bağlan ve Kabakaya kırsal mahallelerinde gerçekleştirilen "Şehit Jandarma Er Muammer Gür Narkoterör Operasyonu"nu, başarıyla tamamladı.

7 MİLYON 571 BİN 62 KÖK KENEVİR, 1 TON 600 KİLO ESRAR

Operasyonda, önceden tespiti yapılan 89 farklı noktada 7 milyon 571 bin 62 kök Hint keneviri, arazide çalılar arasına gizlenmiş poşetler ve çuvallar içerisinde 1 ton 600 kilogram esrar, kenevirleri sulamak amacıyla tarlalara kurulu şekilde tespit edilen 8 bin 400 metre uzunluğundaki su hortumu ve borusu ile 6 su motoru bulundu.

KENEVİRİ SULAMAK İÇİN YAPAY HAVUZ

Bölgede ayrıca tarlaya ekili keneviri sulamak amacıyla kazılan çukura yerleştirilen naylon örtüyle oluşturulmuş yapay sulama havuzu da ortaya çıkarıldı.

Operasyona ilişkin Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Lice ilçesinde ele geçirilen kenevir, son 4 yıl içerisinde ülke genelinde tek seferde yakalanan en büyük miktar oldu. Uyuşturucu maddeyi kaynağında yok ederek milyonlarca vatandaşımızın zehirlenmesine engel olunmuştur." denildi.

UYUŞTURUCUYU YERE ATTI

Öte yandan, Bağlan Mahallesi'nde yapılan aramada, güvenlik güçlerinin geldiğini fark ederek elindeki uyuşturucuyu yere atıp kaçmaya çalışan bir kişi yakalandı.