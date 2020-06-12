Diyarbakır'da son bir ayda 1 ton 133 kilo esrar bulundu

Polisin düzenlediği 84 operasyonda 1 ton 133 kilogram esrar maddesi ele geçirilirken, gözaltına alınan 99 zanlıdan 39'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 Mayıs-11 Haziran arasında il merkezi ile Ergani, Bismil, Silvan ve Dicle ilçelerinde 84 operasyon gerçekleştirdi.

1 TON 133 KİLO ESRAR

Operasyonlarda; 1 ton 42 kilo 822 gram kubar esrar, 72 kilo 241 gram toz esrar, 180,73 gram metamfetamin, 46,14 gram eroin, 111 adet ecstasy hap, 8 gram plaka esrar ve 5 adet sentetik ecza, 1 adet pompalı av tüfeği, 3 adet tabanca ve bu silahlara ait 55 adet dolu fişek ele geçirildi.

39 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyon sonucu yakalanan toplam 99 şahıstan, aralarında Adana Barosu'na kayıtlı bir avukatın da bulunduğu 39 kişi tutuklandı. 7 şahıs adli kontrol şartıyla, 53 şahıs da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı kaydedildi.