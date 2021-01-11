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    Diyarbakır'da söndürülmeyen pasta mumu evi yaktı

    Diyarbakır'da doğum günü kutlamak için bir araya gelen gençler, pastanın mumunu söndürmeyi unutunca yangın çıktı.
    • İHA
    • 11.01.2021 - 17:22
    • Güncelleme : 11.01.2021 - 17:23
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    Diyarbakır'da söndürülmeyen pasta mumu evi yaktı

    Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi Batıkent Sitesi B-20 Blok 7. katında meydana gelen olayda, bir grup genç doğum günü kutlamak için toplandı.

    Gençler, mumu söndürdüklerini düşünerek pastayı kaldırdı. Pastadan düşen mum, halıyı tutuşturdu.

    Alevlerin yükseldiği evde gençler, canlarını zor kurtararak evden çıkmayı başardı.

    YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

    Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

    Diyarbakır da söndürülmeyen pasta mumu evi yaktı #1

    6 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

    Yangında dumandan etkilenen 6 kişiye ambulansta müdahale edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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