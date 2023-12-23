Diyarbakır'da sosyal medya dolandırıcılarına 'Medcezir' operasyonu: 8 gözaltı Kadınmış gibi sahte hesap açarak iletişime geçtikleri erkekleri dolandıran çeteye yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı.

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DHA

Sosyal medya üzerinden yapılan dolandırıcılığa bir yenisi daha eklendi.

Kendilerine sosyal medyadan kadın profiliyle sahte hesap açtılar. Sonra erkeklerle temasa geçtiler. Bu kez de kadın profillerin akrabası görüntüsünde sosyal medyadan görüştükleri erkekleri arayarak para isteyip, tehdit ettiler. Para vermeyenleri bu kez de avukatmış gibi arayarak korkuttular.

Sosyal medya üzerinden açtıkları hesaplarla iletişime geçtikleri kişileri köşeye sıkıştırarak dolandırmak için üst üste hamleler yaparak para temin ettiler.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, sosyal medyada oluşturdukları sahte kadın profilleri üzerinden dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Operasyona "Medcezir" ismi verildi

Polis ekiplerinin, sosyal medyada oluşturdukları sahte kadın profilleriyle mağdurları tehdit edip dolandırıcılık yaptığı belirlenen kişilere yönelik yürüttüğü "Medcezir" adlı operasyonda, 8 şüpheli yakalandı.

Diyarbakır ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi

Diyarbakır ve İstanbul'da belirlenen adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla, 8 şüpheli gözaltına alındı.

"Para göndermezsen şikayetçi oluruz"

Şüphelilerin, sözde kadınların yakınları rolüyle mağdurlara "Para göndermezsen şikayetçi oluruz." diye tehdit edip, tehdide göz yummayanları ise sözde hukuk bürosundan avukat rolüyle arayıp uzlaşma teklifi sunup para aldığı tespit edildi.

"Girdap" adı verilen yöntemle izlerini kaybettirmeye çalıştılar

Şüphelilerin ayrıca, haksız yolla elde ettiği kazançların farklı banka hesaplarına yatırılmasını sağladığı, başka hesaplara da havale ederek "Girdap" adı verilen yöntemle izlerini kaybettirmeye çalıştığı belirlendi.

Baskında bilgisayarı pencereden attı

Operasyonda bir şüpheli, polisi gördüğü sırada dizüstü bilgisayarını pencereden attı. Bilgisayara incelenmek üzere el koyulurken, şüphelilerin elde ettiği paraları ATM'den çektiği anlar da güvenlik kameralarına yansıdı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)