Diyarbakır'da sosyal medyadan tanıştığı çocuğun yanına gitti ! Ailesine 200 bin TL teklif ettiler...

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Sosyal medya üzerinden başlayan ilişkilerde hayreye düşüren olay sonrasında bir aile mağdur oldu.

5 Mart günü saat 04.00 sıralarında 12 yaşındaki Büşra Nur Aygün ile 16 yaşındaki Yakup K., sosyal medyadan tanışıp, arkadaş oldu.

Bir süre sonra Büşra Nur, Yakup K.’ye görüşmek istemediğini söyledi.

Yakup K., son kez görüşmek için Büşra Nur’u sokağa çağırdı.

Evden çıkan Büşra Nur’dan bir daha haber alınamadı.

Sabah eve gelen babası kızının olmadığını fark ederek polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Adliye binasına giderek şikayetçi olan Anne Gülsima Aygün, 5 Mart sabahı 05.30’da eşinin eve geldiğini ve oturdukları bina girişi ile evin kapısını açık olduğunu gördüğünü söyledi.

Aygün yaşananları şu şekilde anlattı:

Beni çağırmadan önce bütün odaları kontrol etmiş. Bana dedi ki ‘Büşra nerde?’ Dedim ‘içeride’, ama eşim bana dedi ‘her yere baktım, Büşra yok’. Biraz oturduk, araştırdık, sonra karakola gittik. Kaçırıldığını beyan ettik.



Telefona baktık, kardeşim o çocuğa mesaj attı. Dedi ki ‘Yakup isimli kişiyi telefona alabilir miyim’ diye.



Çocuğu aradık, ona ulaşamadık. Öğle saatlerinde bir kadın beni aradı. Dedi ‘ben Yakup’un annesiyim, senin kızın bizim yanımızda’. ‘12 yaşındaki bir çocuk nasıl sizin yanınızda olabilir’ dedik.



Dedi ki, ‘Birbirlerini seviyorlar’. Çocuk 16 yaşında. ‘Çocuğumla konuşabilir miyim’ dedim, hayır dedi. Dedi ‘gel anlaşalım bu işe çözüm bulalım’. Biz ‘hayır’ dedik, ‘biz kızımızı istiyoruz’ dedik. ‘Kız emin ellerde biz vermiyoruz’ dedi.



Dilekçe verdik, çocuğumu istiyorum. Kızım küçük, çikolata için ağlayan bir çocuk. Bize para teklif ediyorlar, kendi kızlarını vermek istiyorlar. 200 bin TL teklif ediyorlar. Polisi devreden çıkarın para karşılığında anlaşalım ama benim kızım mal değil.