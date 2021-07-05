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    Diyarbakır’da doktor, “BioNTech var, Sinovac var” diyerek aşıya çağırdı

    Aşı standında 3 doz aşısı kalan Dr. Özkan Yükselmiş, “BioNTech var, Sinovac var” diye bağırarak halkı aşıya çağırdı.
    • DHA
    • 05.07.2021 - 15:01
    • Güncelleme : 05.07.2021 - 15:48
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    Diyarbakır’da doktor, “BioNTech var, Sinovac var” diyerek aşıya çağırdı

    Koronavirüs ile mücadele kapsamında aşılama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

    Sağlık Bakanlığı koordinesinde, Türkiye'nin dört bir yanında kurulan stantlarda vatandaşlara aşı hizmeti sunuluyor.

    Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde, Sur ilçesindeki tarihi Ulu Camii önünde aşı standı kuruldu.

    SOSYAL MEDYADA İLGİ GÖRDÜ

    Görevli olarak stantta bulunun Fizik Tedavi Uzman Dr. Özkan Yükselmiş’in 3 doz aşısı kalınca,“BioNTech var, Sinovac var.” diye bağırmaya başladı.

    Halkı bu şekilde aşıya davet eden Dr. Yükselmiş’in görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.

    Diyarbakır’da stantta görevli doktor, “BioNTech var, Sinovac var” diyerek aşıya çağırdı VİDEO

    Diyarbakır’da doktor, “BioNTech var, Sinovac var” diyerek aşıya çağırdı #1

    Diyarbakır’da doktor, “BioNTech var, Sinovac var” diyerek aşıya çağırdı #2

    Diyarbakır’da doktor, “BioNTech var, Sinovac var” diyerek aşıya çağırdı #3

    Diyarbakır’da doktor, “BioNTech var, Sinovac var” diyerek aşıya çağırdı #4

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